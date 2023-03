Nintendo eShop: giochi in sconto a meno di 10€ per fare un salto nel passato

Ancora una volta abbiamo pensato di concludere la settimana con una serie di consigli per gli acquisti indirizzati ai possessori di Nintendo Switch. Dopotutto è difficile resistere al richiamo dell'eShop, che rinnova continuamente la sua selezione degli sconti.

Questo weekend vi consigliamo di fare un viaggio nel passato staccando un biglietto inferiore ai 10 euro. Mentre vi scriviamo il Nintendo eShop propone in offerta numerosi classici in versione rimasterizzata appartenenti ad alcune delle saghe più famose dei nostri tempi. Qualche esempio? Iniziamo con due giochi che non hanno bisogno di presentazioni, ossia Final Fantasy VII, proposto a 7,99 euro, e Final Fantasy VIII Remastered, in offerta a 9,99 euro. Restando in casa Square Enix segnaliamo anche Star Ocean First Departure R a 8,39 euro, remake del primo episodio della storica serie Star Ocean. Che ne dite poi dei leggendari Star Wars The Old Republic e Star Wars The Old Republic II: The Sith Lords, offerti rispettivamente a 6,24 euro e 7 euro (oppure in un unico bundle a 13,24 euro)?

Decisamente strabordante la selezione dei classici Capcom in offerta: la casa di Osaka propone Resident Evil HD, Resident Evil 0 HD, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Okami HD, Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3: Special Edition e Onimusha Warlords a 9,99 euro l'uno, oltre a svariate raccolte di Mega Man che spaziano da 7,94 euro a 9,99 euro.

Insomma, c'è letteralmente l'imbarazzo della scelta per i nostalgici. Correte sul Nintendo eShop e visualizzate le schede dei giochi di vostro interesse, stando bene attenti a consultare le lingue supportate (alcuni dei giochi citati, provenienti da un passato lontano, sono solamente in inglese). Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordarvi che sono ancora attivi gli sconti Nintendo eShop che vi abbiamo segnalato la scorsa settimana.