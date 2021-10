Nintendo eShop: giochi per Switch in offerta a meno di dieci euro

Ci avviciniamo al fine settimana e quale miglior occasione per passare qualche ora in compagnia della vostra fida Nintendo Switch? Non avete nuovi giochi a disposizione? Non preoccupatevi perchè sull'eShop è di nuovo tempo di offerte e noi siamo andati a scavare per cercare i migliori giochi Switch a meno di 10 euro.

Iniziamo con Blasphemous a 8.49 euro e l'avventura Silence a 1.99 euro, Children of Morta costa 8.57 euro, Asterix & Obelix XXL3 The Crystal Menhir è in promozione a 6.99 euro mentre Worms W.M.D ha un prezzo di 7,49 euro. E ancora, Prison Architect Nintendo Switch Edition costa 7.49 euro, Garfield Kart Furious Racing 5.99 euro e My Time At Portia 7,49 euro.

Si continua con Peaky Blinders Mastermind a 4.99 euro, stesso prezzo per SteamWorld Heist Ultimate Edition, Golf Club Wasteland è in promozione a 7.49 euro, così come Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Se volete spendere meno vi segnaliamo Dex a 1.99 euro, Overlanders a 99 centesimi e Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition a 3,99 euro.

Chiudiamo la nostra selezione con Syberia 2 a 1.99 euro, Syberia 3 a 4.99 euro, SteamWorld Dig a 2.49 euro, OxenFree a 3.99 euro, SteamWorld Dig 2 a 7,99 euro e il controverso Agony a 1,99 euro.