Nintendo eShop, niente da fare per Halloween? Ecco quali giochi recuperare se state a casa

Nelle scorse settimane sono iniziate ufficialmente le nuove offerte per Halloween e non solo sul Nintendo eShop, con tante promo più o meno interessanti da non lasciarsi sfuggire. Domani è il giorno della grande festa, ma sarete a casa senza qualcosa da fare? Allora ecco un elenco di prodotti videoludici da recuperare immediatamente.

Che si tratti di gaming in solitaria o in compagnia, il Nintendo eShop ha grandi perle da offrire. Qualche esempio? Tra i nomi più in voga troviamo Cult of the Lamb, SEGA AGES Sonic The Hedgehog, Little Nightmares, Alien Isolation e molto altro ancora. Eccovi quindi l'elenco di titoli da comprare in sconto, prima che sia troppo tardi. Dopo aver recuperato le tre gemme indie a meno di 5 euro con i saldi su Nintendo eShop, il tempo stringe e si avvicina la fine delle promo:

SEGA Mega Drive Classics passa da 29,99 euro a 5,99 euro;

Cult of the Lamb passa da 24,99 euro a 14,99 euro;

LEGO Gli Incredibili passa da 59,99 euro a 4,79 euro;

Little Nightmares Complete Edition passa da 34,99 euro a 8,49 euro;

SEGA AGES Sonic The Hedgehog passa da 6,99 euro a 1,74 euro;

LEGO City Undercovered passa da 59,99 euro a 7,79 euro;

Fashion Dreamer passa da 49,99 euro a 44,99 euro;

Sonic Forces passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

LEGO Jurassic World passa d a39,99 euro a 6,39 euro;

Alien: Isolation passa da 19,99 euro a 14,99 euro;

This War of Mine: Complete Edition passa da 39,99 euro a 1,99 euro;

BioShock The Collection passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

Sid Meier's Civilization VI passa da 29,99 euro a 5,99 euro;

LEGO Marvel Super Heroes passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Dead By Daylight passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Outlast: Bundle of Terror passa d a24,99 euro a 3,74 euro;

Borderlands Legendary Collection passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

Gothic II Complete Classic passa da 29,99 euro a 23,99 euro;

Sonic Mania passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

The Companion passa da 19,99 euro a 1,99 euro.

La lista è ricca di offerte; pronti a passare un Halloween tutt'altro che noioso con le innumerevoli promo da non lasciarsi sfuggire sul Nintendo eShop?