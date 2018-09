Nintendo eShop: Hyper Light Drifter e Yo-kai Watch Blasters fra le novità settimanali

Anche questo giovedì il Nintendo eShop si è aggiornato con una lunga lista di novità. Fra le ultime aggiunte spiccano Hyper Light Drifter Special Edition, Broforce e Gone Home per Switch, e Yo-kai Watch Blasters per 3DS.

Switch - Giochi

ACA NeoGeo Ninja Commando – €6.99

Broforce – €14.99

Claws of Furry – €9.99

FullBlast – €4.79 fino al 16 settembre; prezzo di listino €5.59 (disponibile dal 7 settembre)

Gakuen Club – €24.99

God Wars: The Complete Legend – €39.99 (disponibile dal 7 settembre)

Gone Home – €14.99

Hyper Light Drifter Special Edition – €19.99

Kentucky Robo Chicken – €2.24 fino al 20 settembre; prezzo di listino €2.49

Lifeless Planet: Premiere Edition – €14.99 fino al 13 settembre; prezzo di listino €19.99

Ludomania – €3.00 (disponibile dal 7 settembre)

Monkey King: Master of the Clouds – €4.99

Moonfall Ultimate – €10.39 fino al 18 settembre; prezzo di listino €12.99

Mummy Pinball – €1.99 (disponibile dal 7 settembre)

NBA 2K19 20th Anniversary Edition – €99.99 (disponibile dal 7 settembre)

Ninjin: Clash of Carrots – €14.99

Planet Alpha – €16.99 fino all’11 settembre; prezzo di listino €19.99

Shikhondo: Soul Eater – €12.59 fino al 6 ottobre; prezzo di listino €13.99

Sigi – A Fart for Melusina – €4.99 (disponibile dal 7 settembre)

Slice, Dice & Rice – €17.99

SNK Heroines: Tag Team Frenzy – €49.99 (disponibile dal 7 settembre)

Super Inefficient Golf – €7.99 (disponibile dal 7 settembre)

Switch - Preordini

NBA 2K19 – €69.99

NBA 2K19 20th Anniversary Edition – €99.99

Nefarious – €13.49 fino al 22 settembre; prezzo di listino €14.99

The Warlock of Firetop Mountain – €19.99 fino al 13 settembre; prezzo di listino €24.99

Siegecraft Commander – €19.99

Surgeon Simulator CPR – €9.89 fino al 20 settembre; prezzo di listino €10.99

Undertale – €14.99

Wasteland 2: Director’s Cut – €25.99

Switch - Demo

Switch Out

Switch - DLC

Pic-a-Pix Deluxe – Classic 09 – €2.99

WorldNeverland – Elnea Kingdom: Citrus Summer Dress Set – €3.33

NBA 2K19 – 5,000 VC – €1.99

NBA 2K19 – 15,000 VC – €4.99

NBA 2K19 – 35,000 VC – €9.99

NBA 2K19 – 75,000 VC – €19.99

NBA 2K19 – 200,000 VC – €49.99

NBA 2K19 – 450,000 VC – €99.99

3DS - Giochi

Yo-kai Watch Blasters: Red Cat Corps – €39.99 (disponibile dal 7 settembre)

Yo-kai Watch Blasters: Whtie Dog Squad – €39.99 (disponibile dal 7 settembre)

Che ne pensate delle novità settimanali dell'eShop di Nintendo?