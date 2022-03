Nintendo eShop ha interrotto le vendite di videogiochi e DLC in Russia

Dopo Apple e Microsoft, un'altra grande azienda attiva nei campi della tecnologia e dell'intrattenimento ha deciso di schierarsi a favore dell'Ucraina. Stiamo parlando di Nintendo, che ha scelto di intervenire sospendendo i pagamenti in rubli all'intero del suo eShop.

Come conseguenza di questa decisione, i giocatori russi non possono più acquistare videogiochi, DLC e altri servizi digitali per Switch, e il Nintendo eShop locale è stato messo in modalità di manutenzione.

"Dal momento che il servizio di pagamento impiegato dal Nintendo eShop ha sospeso l'elaborazione dei pagamenti in rubli, il Nintendo eShop in Russia è temporaneamente messo in modalità di manutenzione. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato. Forniremo degli aggiornamenti man mano che la situazione si evolve", si legge sul portale russo del Nintendo eShop.

Il mondo videoludico si è quindi ampiamente schierato a sostegno della popolazione ucraina, che sta fronteggiando un'invasione da oltre una settimana. Continua invece il silenzio di Sony, che sta continuando a fornire i propri servizi e videogiochi in Russia, con l'unica eccezione di Gran Turismo 7, rimosso dal PlayStation Store senza particolari proclami.