Nintendo eShop: Manticore Galaxy of Fire e Wild Guns tra le novità della settimana

Come ogni giovedì della settimana, il Nintendo eShop si è aggiornato con una serie di nuovi giochi disponibili per Switch e 3DS. Tra le novità principali segnaliamo Wild Guns Reloaded e Manticore: Galaxy of Fire.

Di seguito riportiamo tutte le novità della settimana disponibili sul Nintendo eShop:

Giochi Nintendo Switch

Manticore: Galaxy on Fire (Koch Media, €19.99)

Wild Guns Reloaded (Natsume Inc., €29.99)

The Way Remastered (SONKA , €14.99)

It's Spring Again (Sometimes You, €1.99)

Party Trivia (Sabec , €7.99)

ACA Neo Geo Real Bout Fatal Fury Special (Hamster, €6.99)

BAFL - Brakes Are For Losers (Plug In Digital, €4.99)

Neo ATLAS 1469 (StudioArtDink, €42.99)

Skee-Ball (Ocean Media, €19.99)

Ninja Striker! (Flyhigh Works, €3.99)

Giochi Nintendo 3DS

Dodge Club Pocket (James Montagna, €4.99)

DLC Nintendo Switch

A.O.T. 2: Additional Episode: "A Titan Worth a Thousand" (Koei Tecmo Europe) - €0.99

A.O.T. 2: Additional Episode: "Skill Demonstration" (Koei Tecmo Europe) - €0.99

A.O.T. 2: Additional Episode: "Second Victory" (Koei Tecmo Europe) - €0.99

A.O.T. 2: Additional Sasha Costume: "Sports Outfit" (Koei Tecmo Europe) - €3.49

A.O.T. 2: Additional Annie Costume: "Pop Star Outfit" (Koei Tecmo Europe) - €3.49

A.O.T. 2: Additional Ymir Costume: "Shrine Maiden Outfit" (Koei Tecmo Europe) - €3.49

A.O.T. 2: Additional Hange Costume: "Detective Outfit" (Koei Tecmo Europe) - €3.49

Pic-a-Pix Deluxe - Small Puzzles 4 (Lightwood Games) - €1.99

Pic-a-Pix Deluxe - Mixed Puzzles 4 (Lightwood Games) - €1.99

Pic-a-Pix Deluxe - Large Puzzles 4 (Lightwood Games) - €1.99

Atelier Lydie & Suelle: Season Pass (Koei Tecmo Europe) - €79.99

Atelier Lydie & Suelle: Great Adventures in New Worlds Vol. 1 (Koei Tecmo Europe) - €11.99

Atelier Lydie & Suelle: Secret Synthesis Research Journal (Koei Tecmo Europe) - €4.99

Atelier Lydie & Suelle: Adventurers' Tales (Koei Tecmo Europe) - €1.99

Atelier Lydie & Suelle: Nights of Azure 2 BGM Pack (Koei Tecmo Europe) - €4.99

Atelier Lydie & Suelle: Delicacies and Rarities Pack (Koei Tecmo Europe) - Gratis

Pensate di fare qualche acquisto per l'occasione? Se volete saperne di più su Manticore: Galaxy on Fire, invece, potete leggere la nostra Recensione dedicata alla versione Nintendo Switch gioco.