Nintendo eShop: migliori giochi Switch a meno di 2 euro, da Toki a Silence

Il Nintendo eShop riserva sempre grandi soddisfazioni per quanto riguarda gli sconti, nel momento in cui scriviamo ci sono tanti giochi per Nintendo Switch a meno di due euro, vediamo insieme quali sono i titoli assolutamente da non perdere a questo prezzo.

Iniziamo citando il mitico Toki a 99 centesimi, il remake del celebre action/platform uscito alla fine degli anni '80 viene proposto ad un prezzo davvero contenuto e lo stesso vale per l'avventura Silence, in vendita a 1,99 euro. Stesso prezzo per DeX mentre si torna a 99 centesimi per RaceDieRun e Zombie Blast Crew.

Unit 4 costa 1.49 euro, Mana Spark ha un prezzo di 99 centesimi, così come Koloro, gioco con gameplay monopulsante, semplice e immediato. Prezzi economici anche per Brawl, Rimelands Hammer of Thor, Wondershot e Super Hero Fight Club Reloaded a 99 centesimi l'uno mentre Safari Pinball costa 1,01 euro.

Sempre a 99 centesimi troviamo Moto Racer 4 mentre per Super Chariot e Offroad Racing Buggy X ATV X Moto bisogna aumentare il budget rispettivamente a 1.49 e 1.99 euro. Infine vi segnaliamo l'avventura grafica The Wardrobe Even Better Edition a 1.99 euro, prezzo interessante per un gioco interamente made in Italy che richiama alla mente le avventure grafiche degli anni '90.