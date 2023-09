Nintendo eShop, le migliori offerte del momento: grandi saldi ancora per poco

Meno di una settimana fa, in occasione del via ai saldi sulla piattaforma digitale della Grande N, vi abbiamo suggerito tre giochi da comprare a meno di dieci euro su Nintendo eShop. Il giorno della conclusione delle suddette promozioni si avvicina, ma quali sono le occasioni migliori da non lasciarsi sfuggire?

Tra i titoli del momento troviamo Mario + Rabbids Sparks of Hope, Rayman Legends, Sonic Frontiers, Phoenix Right: Ace Attorney Trilogy e molto altro. Il Nintendo eShop è ricco di importanti occasioni imperdibili e, proprio per questa ragione, qui a seguire vi riportiamo quelle che sono tra le principali scontistiche applicate nella piattaforma digitale di Nintendo:

Mario + Rabbids Sparks of Hope passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

LEGO City Undercover passa da 59,99 euro a 7,79 euro;

Overcooked: Special Edition passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Unravel Two passa da 29,99 euro a 5,09 euro;

Monopoly per Nintendo Switch passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

BioShock: The Collection passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

Assassin's Creed The Rebel Collection passa da 49,99 euro a 14,99 euro;

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

Sid Meier's Civilization VI passa da 29,99 euro a 5,99 euro;

Dragon Ball FighetrZ passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster passa da 49,99 euro a 19,99 euro;

Rayman Legends: Definitive Edition passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Sonic Frontiers passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Phoenix Wright: Ace Attorney trilogy passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Death's Door passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge passa da 24,99 euro a 17,49 euro;

This War of Mine: Complete Edition passa da 39,99 euro a 1,99 euro;

Cuphead passa da 19,99 euro a 13,99 euro.

Si conclude così la carrellata di titoli in offerta sul Nintendo eShop. Avete trovato l'avventura in saldo più confacente alle vostre esigenze da videogiocatori? Dopo la chiusura dell'exploit che permetteva di comprare giochi su Nintendo eShop a basso prezzo dall'estero, è tempo di sfruttare al meglio le occasioni messe a punto dalla piattaforma.