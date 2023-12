Nintendo eShop, Natale è arrivato in anticipo! Oltre 3000 giochi in sconto per le feste

Nintendo ha voluto fare le cose in grande per l'arrivo del Natale: quest'anno le feste sono giunte con qualche settimana d'anticipo, grazie alle ultimissime offerte natalizie iniziate sull'eShop. Gli sconti sul Nintendo eShop per comprare fantastici giochi a prezzi molto bassi sono molto frequenti in quei lidi, ma il Natale è pieno di sorprese.

Tra le promozioni delle ultime settimane del 2023 troviamo Mario + Rabbids Sparks of Hope, Hogwarts Legacy, Rayman Legends, Persona 5 Royal, Tunic e chi più ne ha più ne metta. Negli scorsi giorni, si è parlato del Nintendo eShop in riferimento alla classifica dell'ultima settimana che ha visto Mario Kart 8 sfrecciare al primo posto, ma adesso la piattaforma della Grande N è tornata sotto le luci dei riflettori grazie alla scontistica avviata a pochi giorni dal Natale.

Pronti ad un Natale da passare all'insegna del gaming su Nintendo Switch, grazie alle ultime novità provenienti dall'eShop? Il 31 dicembre vi sarà l'ultima chiamata per gli sconti sul Nintendo eShop, perciò affrettatevi a recuperare i titoli di vostro maggior interesse.

