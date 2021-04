Nintendo eShop, le novità della settimana: da Picross S6 al nuovo DLC di Immortals

Puntuale come ogni giovedì la casa di Kyoto ci ha ragguagliato sulle novità settimanali del Nintendo eShop, il tutto mentre ancora proseguono i Saldi Indie World, con sconti su centinaia di giochi indipendenti destinati a rimanere attivi fino a domenica 25 aprile.

Sono due i nuovi giochi per Nintendo Switch pubblicati quest'oggi sullo store digitale della casa: Picross S6 di Jupiter (9,99 euro), che include 300 puzzle in Picross e Mega Picross, 150 puzzle in Clip Picross, 30 puzzle in Color Picross e 5 in Extra, per un totale di 485 puzzle; Buildings Have Feelings Too! di Merge Games (15,99 euro in offerta lancio), un nuovo emozionante gioco gestionale che tratta degli edifici e della città che occupano.

A questi due nuovi titoli va ad aggiungersi anche il terzo DLC di Immortals Fenyx Rising, intitolato Gli Dei Perduti: in questa nuova avventura, da oggi inclusa nel Season Pass e acquistabile anche separatamente al prezzo di 14,99 euro, potete fare la conoscenza di una nuova eroina e cimentarvi in un nuovo stile di combattimento con visuale dall'alto, con l'obiettivo di riunire gli dei greci. Per maggiori dettagli sulle novità settimanali vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul Nintendo eShop.