Nintendo eShop: le novità settimanali da FEZ agli sconti Indie World sui giochi Switch

Con la nuova infornata di sconti Indie World su Nintendo eShop, la casa di Kyoto rinsalda il proprio rapporto con gli appassionati di Switch delineando il quadro completo delle numerose iniziative già lanciate e in arrivo nei prossimi giorni sul negozio digitale di Switch.

Il piatto forte dell'offerta ludica e contenutistica approntata dalla Grande N è ovviamente rappresentato dagli sconti eShop dell'Indie World, una promozione che coinvolge numerosi videogiochi per Switch e Switch Lite con sconti fino all'80% sul prezzo di listino abituale.

Tra i titoli che rientrano nell'offerta, è davvero impossibile non citare il capolavoro roguelike Hades, oppure le frenetiche esperienze di Katana Zero o My Friend Pedro, per tacere delle avventure intimistiche di Haven e GRIS. Senza indugiare oltre, eccovi allora il programma completo degli sconti e delle novità settimanali del Nintendo eShop:

Sconti Indie World

Hades - 20% di sconto

The Messenger - 50% di sconto

INSIDE - 75% di sconto

Katana Zero - 40% di sconto

Haven - 20% di sconto

Hotline Miami Collection - 75% di sconto

GRIS - 60% di sconto

Downwell - 33% di sconto

Shantae and the Seven Sirens - 30% di sconto

My Friend Pedro - 50% di sconto

eShop: nuove demo di giochi Switch

PICROSS S6 Trial Version Demo

Aerial_Knight's Never Yield Demo

eShop: nuovi giochi Switch in preordine

Subnautica

Subnautica: Below Zero

PICROSS S6

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

Quanto ai nuovi giochi in arrivo o già disponibili su Nintendo Switch, citiamo la frizzante avventura platform FEZ, The Longing, There is No Game Wrong Dimension, Exploding Kittens e SaGa Frontier Remastered.