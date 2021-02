Nintendo eShop: nuove offerte della settimana con tanti giochi a meno di 5 euro

Il Nintendo eShop si aggiorna come ogni fine settimana con nuove offerte, anche a inizio febbraio andiamo alla scoperta dei migliori giochi per Switch in sconto a meno di 5 euro, tra questi troviamo anche produzioni di buon livello come Syberia, State of Mind e Deponia, oltre a classici arcade e giochi rètro.

Iniziamo segnalando proprio State of Mind a 3.99 euro, stesso prezzo per Deponia mentre The Long Journey Home costa 2,99 euro. We The Revolution è in vendita a 4.89 euro mentre Runbow costa 2.99 euro, il già citato Syberia può essere acquistato invece per soli 2,98 euro.

Gli appassionati di picchiaduro possono aggiungere alla propria libreria l'immortale The King of Fighters '99 a 3.49 euro mentre se amate i giochi di corse potete optare per il datato MotoGP 18, proposto ad un prezzo imbattibile, appena 2,99 euro.

Nella sezione giochi Nintendo Switch a meno di 5 euro trovano spazio anche Double Dragon, Help Will Come Tomorrow, 1979 Revolution Black Friday, Loot Hero DX, Shinobi Blade, Top Hunter per Neo Geo, Slan Back From Hell, Samurai Shodown III e Crash Dummy.

Volete spendere ancora meno? In questo caso vi consigliamo allora di dare uno sguardo ai migliori giochi Nintendo Switch a meno di tre euro.