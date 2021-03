Nintendo eShop: nuove offerte della settimana, tornano i giochi Switch a 99 centesimi

Come ogni settimana a ridosso del weekend il Nintendo eShop si aggiorna con nuove offerte e sconti sui migliori videogiochi per Nintendo Switch. Tornano anche i giochi in super sconto a 99 centesimi, ecco le migliori promozioni da prendere al volo.

Sul Nintendo eShop troviamo Toki a 99 centesimi, inoltre prosegue l'offerta su Super Mario Maker 2 e Paper Mario The Origami King venduti a 38,99 euro l'uno. Collection of Mana di Square Enix costa 19.99 euro mentre Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è in vendita a 24.99 euro, stesso prezzo per Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Amate gli horror? In questo caso Amnesia Collection fa al caso vostro e costa solamente 5,59 euro. Sconti anche su Final Fantasy XV Pocket Edition HD (14.99 euro), Star Ocean First Departure R a 10.49 euro e Trials of Mana a 29,99 euro. Segnaliamo anche Syberia 2 a 1.49 euro, Trine Ultimate Collection a 14.99 euro e Lost Sphear a 19.99 euro, oltre a Romancing SaGa 3 a 15.99 euro e Fear Effect Sedna a 1,99 euro.

Una bella occasione per fare scorta di nuovi giochi per Nintendo Switch a prezzi davvero contenuti, le offerte andranno avanti fino a fine mese e in alcuni casi fino a inizio aprile, potete controllare la data di fine promozione nelle pagine dei singoli giochi sull'eShop.