Nintendo eShop: nuovi giochi Switch in sconto a 99 centesimi

Come ogni settimana il Nintendo eShop si aggiorna con nuovi contenuti e al tempo stesso si rinnovano le offerte promozionali in corso sullo store digitale della casa di Kyoto. Quale miglior occasione dunque per dare uno sguardo ai giochi in vendita a 99 centesimi?

Come vi ripetiamo sempre in questi casi, sul Nintendo eShop non è possibile trovare giochi AAA o AA a 99 centesimi (a differenza magari di quanto accade sul PlayStation Store con i giochi PS4 e PS5 a meno di 3 euro) dunque l'elenco includerà necessariamente solo produzioni indipendenti e titoli mobile convertiti per Switch, in ogni caso cercando bene è possibile concludere veri e propri affari come nel caso di Toki, venduto poche settimane fa ad appena un euro.

Ma quali giochi possiamo comprare per questa cifra? Ecco qualche nome: Goetia, Sky Ride, Violett, Tactical Mind, Mad Carnage, It's Spring Again, The Way Remastered, Suicide Guy, Dream Alone, 911 Operator, Croc's World, Jewel Fever 2, Bad Dream Coma, Food Truck Tycoon, Croc's World Run, Sushi Time, Astro Bears, Bubble Cats Rescue, Soul Searching, Bloo Kid 2, Tennis Open 2020 e 16-bit Soccer, solamente per citarne alcuni.

Il consiglio che vi diamo è quello di investire qualche minuto per navigare sul Nintendo eShop impostando tra i filtri "ordina dal prezzo più basso", in questo modo avrete una panoramica completa dei giochi in vendita a partire da 99 centesimi.