Nintendo eShop: nuovi sconti e tutte le offerte, giochi Switch da 99 centesimi

Come ogni giovedì il Nintendo eShop si aggiorna con una serie di nuove offerte sui migliori videogiochi per Nintendo Switch, sconti validi fino al 17 giugno, con tanti titoli in vendita a prezzo ridotto per una intera settimana.

Vi segnaliamo in particolare Worms W.M.D. a 7.49 euro, Overcooked All You Can Eat a 31.99 euro, Summer in Mara a 10.99 euro, Harvest Life a 4.99 euro, Dragon's Dogma Dark Arisen a 14.99 euro, Monopoly per Nintendo Switch a 9.99 euro, Castle of Heart a 1.04 euro e Flashback a 99 centesimi. E ancora Planet Alpha a 3.99 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 4.49 euro, Assassin's Creed III Remastered a 14.79 euro, Crysis Remastered a 14.99 euro, Just Dance 20202 a 19.79 euro, Okami HD a 9.99 euro, Onimusha Warlords a 7.99 euro e My Time At Portia a 7,49 euro.

Monster Boy and the Cursed Kingdom costa 15.99 euro, UNO è in vendita a 3.99 euro, Yoku's Island Express costa 4.99 euro mentre South Park Scontri Di-Diretti è in offerta a 14,99 euro. Infine citiamo Panzer Dragoon Remake a 6.24 euro, Neon Abyss a 13.39 euro, Narcos Rise of the Cartels a 8.99 euro e Valiant Hearts The Great War a 5,99 euro.