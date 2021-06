Nintendo eShop: al via le Offerte Digitali, risparmiate fino al 75% su centinaia di giochi

Il clima dell'E3 2021 ha dato a Nintendo l'ispirazione per una nuova promozione sul suo eShop: sono appena partite le Offerte Digitali, con sconti fino al 75% su centinaia di giochi. Avete tempo fino al 27 giugno per approfittarne!

I giochi in sconto sono molteplici, ma non possiamo fare a meno di consigliarvi Hades a 17,49 euro, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 48,99 euro, DOOM Eternal a 23,99 euro, Crash Team Racing Nitro-Fueled a 19,99 euro, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 19,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 23,99 euro, Octopath Traveler a 29,99 euro, The Elder Scrolls V: Skyrim a 29,99 euro, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99 euro, Inside a 4,99 euro, Pikmin 3 Deluxe a 39,99 euro e Child of Light Ultimate Edition a 4,99 euro. Inoltre, dato che è appena stato annunciato Mario + Rabbids: Sparks of Hope, vi consigliamo di prendere pure Mario + Rabbids: Kingdom Battle a soli 9,99 euro!

Potete consultare la lista completa dei giochi in offerta direttamente sulla vostra console oppure dirigendovi a questo indirizzo. Le Offerte Digitali del Nintendo eShop, ricordiamo, saranno attive fino al prossimo 27 giugno. Approfittatene!