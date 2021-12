Nintendo eShop: al via le offerte di Natale con oltre 1000 giochi Switch in sconto

Nintendo annuncia le Offerte di Natale sul Nintendo eShop con oltre 1.000 giochi per Switch scontati fino al 75% dalle 15:00 del 16 dicembre e fino alle 23:59 del 30 dicembre.

Tra i giochi in offerta citiamo Mario + Rabbids Kingdom Battle, Sonic Mania, Dragon Ball FighterZ, Cuphead, FAST RMX, BioShock Remastered, Borderlands Legendary Collection e Little Nightmares 2. Una bella occasione per fare scorta di nuovi giochi per le feste con una selezione di titoli piuttosto variegata e certamente capace di accontentare i gusti della maggior parte del pubblico.

Nintendo Switch offerte di Natale

Just Dance 2022 33%

Among Us 20%

Overcooked! 2 75%

The Outer Worlds 60%

Final Fantasy VII 50%

Sonic Mania 50%

Mario + Rabbids Kingdom Battle 63%

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster 50%

Cuphead 30%

Dragon Ball FighterZ 84%

Rayman Legends Definitive Edition 75%

Monopoly for Nintendo Switch 75%

Trivial Pursuit Live! 60%

The Jackbox Party Pack 7 35%

Ni no Kuni Wrath of the White Witch 80%

Resident Evil 4 25%

FAST RMX 50%

Borderlands Legendary Collection 60%

BioShock Remastered 60%

Little Nightmares II 33%

Hot Wheels Unleashed 30%

No More Heroes 50%

Stick Fight The Game 50%

Marvel's Guardians of the Galaxy Cloud Version 35%

Questi sono solo alcuni dei giochi in offerta con i saldi di Natale del Nintendo eShop, gli sconti saranno attivi dalle 15:00 del 16 dicembre, presto scopriremo dunque l'elenco completo dei giochi in vendita a prezzo ridotto. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.