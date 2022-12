Nintendo eShop, al via le Offerte di Natale: un mare di sconti sui giochi Switch

Siete pronti per la nuova promozione di Nintendo? Come promesso, la casa di Kyoto si è infatti premurata di lanciare ufficialmente le Offerte di Natale su eShop, con tantissimi sconti sui videogiochi Switch più apprezzati dal pubblico.

L'ultima promozione appena inaugurata dall'azienda giapponese per 'chiudere col botto' il 2022 coinvolge qualcosa come duemila videogiochi (2089, per la precisione), dalle esclusive first party di Nintendo ai titoli indipendenti. Gli sconti applicati dalla casa di Super Mario consentono di risparmiare fino al 60% sul prezzo di listino dei videogiochi coinvolti nell'iniziativa.

Mario + Rabbids Sparks of Hope a 44,99 €

Sonic Frontiers a 41,99 €

Temtem a 35,99 €

Bugsnax a 8,79 €

Among Us a 3,00 €

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker a 29,99 €

Unpacking a 13,99 €

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea a 9,59 €

Dragon Ball FighterZ a 9,59 €

Cuphead a 13,99 €

Le Offerte di Natale su Nintendo eShop sono già attive da oggi, giovedì 15 dicembre, e lo saranno fino alla sera di giovedì 29 dicembre.Gli iscritti a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo possono ricevere Punti d'Oro doppi su ogni acquisto effettuato nel corso di questa promozione. In calce alla notizia trovate il link alla pagina Nintendo eShop con tutti i giochi in saldo durante le Offerte di Natale.