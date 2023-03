Nintendo eShop Offerte: tre giochi Switch a meno di 10 euro da non perdere

Rieccoci qua con il nostro appuntamento fisso della domenica: anche oggi abbiamo spulciato per bene nei meandri del Nintendo eShop per pescare tre videogiochi per Switch in offerta che meritano di essere acquistati. Stavolta, ci siamo tenuti al di sotto della soglia dei 10 euro: ecco i nostri consigli!

John Wick Hex (9,99 euro)

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale cinematografiche di John Wick 4, abbiamo pensato di portare alla vostra attenzione John Wick Hex, un frenetico gioco di strategia orientato all'azione che vi cala nei panni del sicario interpretato da Keanu Reeves. Sviluppato in collaborazione con i creatori dei film, mette insieme combattimenti coreografati e meccaniche degli scacchi espandendo l'universo narrativo. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di John Wick Hex.

Call of Juarez Gunslinger (7,99 euro)

Andiamo nel selvaggio west per consigliarvi Call of Juarez Gunslinger, un polveroso sparatutto in prima persona che permette di vivere l'epico viaggio di un cacciatore di taglie, che nel corso delle sue avventure ha incontrato alcune delle più grandi leggende della frontiera americana, come Jesse James, Billy the Kid e Pat Garrett. Le serrate sparatorie sono rese ancor più spettacolari dalla presenza di una sorta di bullet time, che permette di rallentare il tempo e mirare meglio. La storia è incalzante e pervasa da un forte senso di ironia: il protagonista è infatti incline a spettacolarizzare le sue storie...

Resident Evil HD (9,99 euro)

Chiudiamo infine con un focus su Capcom. Sono molti i giochi del publisher giapponese in sconto sul Nintendo eShop, ma tra i tanti vi consigliamo di recuperare il primo seminale Resident Evil in versione HD a 9,99 euro, che narra della prima avventura di Jill Valentine e Chris Redfield nei meandri di Villa Spencer. La rimasterizzazione è fedele al materiale originale (la versione per GameCube del 2002), ma svecchia alcune meccaniche vetuste come il sistema di movimento dei personaggi. Il resto è rimasto intatto, comprese le celeberrime visuali fisse e la difficoltà tarata verso l'alto. Di Capcom ci sono in sconto a questo prezzo anche altri episodi di Resident Evil, Onimusha e Devil May Cry... scegliete quello che vi aggrada di più!

