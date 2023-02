Nintendo eShop Offerte: tre giochi Switch a meno di 2 euro da non lasciarsi sfuggire

Non possiamo concludere la settimana senza i nostri consueti consigli per gli acquisti sul Nintendo eShop, un negozio digitale così pieno di sconti da lasciare spiazzati. Oggi voliamo ancor più bassi del solito, segnalando tre videogiochi per Switch che costano meno di 2 euro!

Cominciamo subito forte con il delizioso Valiant Hearts: The Great War a 1,99 euro, un'avventura grafica in due dimensioni dalla dirompente forza comunicativa. Ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, la storia narra di quattro personaggi (e un cane) che per una ragione o per l'altra si trovano invischiati negli scontri più sanguinosi del conflitto mondiale. Gli enigmi sono stimolanti ma mai troppo impegnativi, permettendo di concentrarsi sulla toccante narrazione: preparatevi a qualche pianto.

Dai colori dell'UbiArt Framework all'angosciante Inside a 1,99 euro, un capolavoro firmato Playdead. Tecnicamente si tratta di un platform a scorrimento orizzontale con enigmi basati sulla fisica (impegnativi ma non impossibili), ma Inside è principalmente un'esperienza oscura e agghiacciante in grado di turbare l'animo umano con tematiche forti che vengono narrate senza proferire neppure una parola. Chiudiamo questa breve carrellata con Felix the Reaper a 1,49 euro, un originale puzzle 3D basato sulla manipolazione delle ombre. Il protagonista è un impiegato del Ministero della Morte innamorato di una ragazza del Ministero della Vita. Può muoversi, rigorosamente a ritmo di musica, solamente all'interno delle ombre proiettate dal Sole, dunque il vostro compito è quello di modificare l'ambiente per farlo arrivare alla fine dei livelli. Gli enigmi sanno essere abbastanza impegnativi, soprattutto in Modalità Hardcore, che modifica anche la struttura delle ambientazioni.

Cosa ne pensate dei nostri consigli? Se avete individuato altri giochi di buon livello a prezzo ridotto non esitate a condividere le vostre scoperte nella sezione dei commenti in calce a questa notizia!