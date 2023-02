Nintendo eShop Offerte: tre giochi Switch a meno di 3 euro da non sottovalutare

Che domenica sarebbe senza i nostri consueti consigli per gli acquisti per il Nintendo eShop? Lo store digitale della grande N rinnova continuamente la propria selezione di sconti, offrendo ai suoi utenti la possibilità di acquistare numerosi videogiochi di qualità a prezzi alquanto risibili. Oggi restiamo al di sotto della soglia dei 3 euro!

Il primo gioco che vi consigliamo è Max: The Curse of Brotherhood, acquistabile a soli 2,24 euro. Si tratta di un piacevole e colorato platform/adventure a scorrimento orizzontale ricco di rompicapi creativi, che vede il piccolo Max - armato solamente del suo pennarello magico - affrontare i pericoli di un mondo ostile per salvare il suo fratellino. L'offerta scade proprio oggi 12 febbraio, dunque se vi interessa non pensateci troppo e approfittatene!

Il nostro secondo consiglio riguarda FAR: Lone Sails a 2,99 euro, un'evocativa avventura in due dimensioni che vi mette alla guida di un vascello delle sabbie e vi spedisce all'esplorazione di un fondo marino arido cosparso dai resti di una civiltà in decadimento. Mentre imparerete a governare il vostro mezzo, scoprirete un mondo originale ricco di storie da scoprire. Per concludere accendiamo i riflettori sullo spassosissimo Overcooked: Special Edition a 2,99 euro, un gioco cooperativo a sfondo culinario che invita voi e i vostri amici a collaborare per gestire le cucine più folli mai viste. Assieme, dovrete lavorare in sinergia per cucinare e servire un'incredibile varietà di pietanze prima che i clienti indignati fuggano via dal ristorante.

Se avete adocchiato altri giochi interessanti a prezzo ridotto, fatecelo sapere nei commenti!