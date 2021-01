Nintendo eShop offline, troppi download per la demo di Monster Hunter Rise

Nel momento in cui scriviamo il Nintendo eShop è offline, collegandosi al marketplace di Switch si ottiene un messaggio di errore che invita a riprovare in un secondo momento. Il motivo di questo down improvviso è da ricercarsi nella pubblicazione della demo giocabile di Monster Hunter Rise, disponibile da oggi.

"Nintendo eShop è in manutenzione, ti invitiamo a riprovare più tardi" è quanto si legge provando a scaricare la demo di Monster Hunter Rise, Nintendo of Japan ha pubblicato un Tweet per avvisare i giocatori, invitando i clienti a non avere fretta e non accalcarsi per effettuare il download, l'intenso traffico ha causato problemi ai server e presto la situazione tornerà alla normalità.

I problemi non riguardano solo il Giappone ma anche gli Stati Uniti e l'Europa, la demo di Monster Hunter Rise è disponibile in Italia da questa mattina e potrà essere scaricata fino al primo febbraio, se riscontrate delle difficoltà riprovate più avanti senza forzare il download.

Una situazione in parte inedita per l'eShop, dove è raro imbattersi in demo di questa portata, in ogni caso Nintendo è consapevole dei problemi e sta lavorando per ripristinare il corretto funzionamento dell'infrastruttura.