Nintendo eShop: da oggi al via i rimborsi per i preordini

Nintendo ha aggiornato le FAQ dell'eShop in Nord America e Giappone annunciando l'introduzione di un sistema di rimborso per i preordini cancellati, con precise regole che i consumatori dovranno seguire in caso abbiano cambiato idea sulle proprie prenotazioni.

Dal menu dei giochi preordinati sarà possibile richiedere la cancellazione degli stessi e il rimborso entro sette giorni dalla data di lancio fissata. Esempio, se un gioco uscirà 18 del mese, avrete tempo fino all'11 dello stesso mese per cancellare il preordine e ottenere il rimborso di quanto pagato.

Al momento il sistema di rimborsi è attivo sul Nintendo eShop negli Stati Uniti e Giappone, niente è stato confermato per quanto riguarda l'Europa ma con ogni probabilità nelle prossime ore le clausole legate ai preordini verranno aggiornate anche nel vecchio continente.

Così facendo Nintendo si allinea ad altri store digitali che permettono di ottenere il rimborso dei preordini cancellati, alcuni anche dopo aver avviato i giochi, ma non è questo il caso dell'eShop, ricordiamo che il rimborso può essere chiesto solo entro una settimana prima del lancio. In ogni caso si tratta di un bel passo avanti per quanto riguarda la tutela dei consumatori, assolutamente necessaria in un mercato sempre più proiettato verso il digitale.