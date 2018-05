Nintendo eShop: One Piece Pirate Warriors 3 e Shantae Half-Genie Hero fra le ultime novità

Come ogni giovedì, l’eShop di Nintendo ha dato il benvenuto a tanti nuovi titoli e contenuti per Switch, 3DS e Wii U. Fra le novità più rilevanti di questa settimana, vi segnaliamo One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition e Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition.

Di seguito, l’elenco completo delle ultime aggiunte:

Nintendo Switch – Giochi

ACA NeoGeo Super Sidekicks 2 – €6.99

Arcade Archives Terra Cresta – €6.99

Death Road to Canada – €11.99 fino al 23 maggio; prezzo di listino €14.99

The Fall – €6.69 until May 24; regularly €9.99

Garage – €14.99

Hyper Sentinel – €11.99 (disponibile dall’11 maggio)

Immortal Redneck – €19.99

InkSplosion – €4.99 (disponibile dall’11 maggio)

Johnny Turbo’s Arcade: Sly Spy – €7.99

One Piece: Pirate Warriors 3 – Deluxe Edition – €59.99

Raging Justice – €11.69 until May 14; regularly €12.99

Suicide Guy – €7.99

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – €24.29

Super Chariot – €19.99

Three Fourths Home: Extended Edition – €7.99

TouchBattleTankSP – €4.99

Nintendo Switch – Preordini

Disco Dodgeball – Remix – €11.99 fino al 29 maggio; prezzo di listino €19.99

Framed Collection – €8.99 fino al 23 maggio; prezzo di listino €9.99

Mega Man Legacy Collection – €14.99

Mega Man Legacy Collection 2 – €14.99

Knights of Pen and Paper +1 Deluxier Edition – €14.99

Fairune Collection – €8.99 fino al 17 maggio; prezzo di listino €9.99

Runner3 – €23.79 fino al 21 maggio; prezzo di listino €27.99

White Knight – €14.99

Nintendo Switch – DLC

Atelier Lydie & Suelle: New Quest “Loads of Exp Quest” – €0.99

Atelier Lydie & Suelle: New Quest “Piles oc Coll Quest” – €0.99

Atelier Lydie & Suelle: “Blue Reflection BGM Pack” – €4.99

Atelier Lydie & Suelle: Playable Character “Lucia” – €9.99

Atelier Lydie & Suelle: New Outfit for Lydie “Smart & Sweet” – €2.99

Atelier Lydie & Suelle: New Outfit for Suelle “Active * Lovely” – €2.99

Atelier Lydie & Suelle: New Area “Ventus Mines”

Atelier Lydie & Suelle: Blue Reflection Tribute Area “Blue Sentiment Land”

Atelier Lydie & Suelle: Great Adventures in New Worlds Vol. 2 – €11.99

Gal*Gun 2 – Angelic Nurse Set – €4.49

Gal*Gun 2 – Black & White Bikini Set – €4.49

Gal*Gun 2 – Super short Cheongsam Set – €4.49

Gal*Gun 2 – DLC Set 2 – €9.99

Neon Chrome Arena – €4.99

Nintendo Switch – Demo

Aegis Defenders

ARMS

PixelJunk Monsters 2

Portal Knights

New 3DS – Giochi

Rainbow Snake

Zeus Quests Remastered Anagenissis of Gaia – €8.99

3DS – Temi

Hello Kitty loves apples – €0.99

Hello Kitty Princess – €0.99

Hello Kitty lives in the blue ocean – €0.99

Hello Kitty is surrounded by hearts – €0.99

Drop the Mic – €1.99

Love Song – €1.99

Peace & Love – €1.99

Sound Power – €1.99

Music Pack #7 – €3.99

Wii U – Giochi

Cycle of Eternity: Space Anomaly – €4.99

Unalive – €1.99

Cosa ne pensate delle novità settimanali del Nintendo eShop? Acquisterete alcuni dei titoli appena approdati sullo store digitale della Grande N?