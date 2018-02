Nintendo sta aggiungendo il supporto alle recensioni dei giocatori all'interno dell'eShop

Pare proprio cheabbia avviato l'implementazione del supporto alla recensioni dei giocatori all'interno del

Alcuni utenti, infatti, hanno notato l'aggiunta della sezione Customer Reviews nella versione web del negozio americano. Potete trovarla, ad esempio, nella pagina di Dragon Quest Builders. Per valutare il gioco è necessario effettuare il login con il proprio Nintendo Account e aver giocato per almeno 2 ore al titolo in questione. Oltre al commento, i giocatori possono lasciare una valutazione da una a cinque stelle.

Nel momento in cui vi scriviamo la funzionalità non è disponibile sull'eShop italiano, né tantomeno su Nintendo Switch. Evidentemente il roll-out è appena cominciato, e verrà completato nei prossimi giorni/settimane. Per ulteriori dettagli, in ogni caso, restiamo in attesa di una comunicazione da parte della casa di Kyoto. Cosa ne pensate? Si tratta, indubbiamente, di una funzionalità molto utile che permette ai giocatori di farsi un'idea ancora più precisa su un titolo al quale sono interessati. Sono presenti da tantissimo tempo su piattaforme come Steam, dove ormai ricoprono un ruolo fondamentale all'interno dell'economia della piattaforma.

Segnaliamo, infine, che questa settimana sono arrivati all'interno del Nintendo eShop titoli come Payday 2, Layers of Fear Legacy, Hollow e Old Man's Journey.