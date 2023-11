Nintendo eShop, le promo migliori per la fine del weekend: Mario+Rabbids, BioShock e altro

Sul Nintendo eShop vi sono tanti giochi Nintendo Switch imperdibili a meno di cinque euro, ma le offerte riservano tante altre sorprese anche per giochi più o meno in voga. La piattaforma digitale Nintendo è ricca di occasioni, ma sapete quali sono i giochi attualmente in sconto da recuperare a basso prezzo per terminare al meglio il weekend?

Dopo aver recuperato grandi giochi sul Nintendo eShop con l'occasione dell'arrivo di Halloween, ecco che è il momento di scoprire nuovi prodotti in promo: tra essi troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle, BioShock The Collection, Digimon Survive, Limbo, Lego Star Wars e molto altro. Qui a seguire vi riportiamo il meglio del meglio disponibile su Nintendo Switch:

La lista di cui sopra è solo un assaggio delle offerte incredibili presenti sul Nintendo eShop, in occasione del vero piatto forte costituito dalle promo della settimana del Black Friday.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!