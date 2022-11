Nintendo eShop: al via i Saldi Black Friday con sconti sui migliori giochi Switch

Ci siamo! Iniziano oggi, giovedì 17 novembre, i saldi del Black Friday su Nintendo eShop, con centinaia di giochi in offerta per tutto il periodo del Black Friday (fino a fine novembre) con la possibilità di risparmiare su una selezione di videogiochi per le console della famiglia Switch.

Qualche nome? Metroid Dread, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Persona 5 Royal, FIFA 23 Legacy Edition e No Man's Sky sono solo alcuni dei videogiochi in sconto su Nintendo eShop. Altri nomi? Inside a 1.99 euro e ancora Golf Story a 7.49 euro, Green Hell a 2.49 euro, XIII a 27.99 euro, Limbo a 1.99 euro e ancora Panzer Dragoon Remake, Front Mission 1st Remake e The Sinking City.

La lista dei giochi in sconto su Nintendo eShop è in continua espansione e include giochi indipendenti, giochi AAA, AA e le grandi esclusive Nintendo come i già citati super Mario Odyssey, Metroid Dread e The Legend of Zelda Skyward Sword HD solamente per citarne alcuni, nelle prossime ore l'eShop si aggiornerà con ulteriori giochi in sconto, i saldi andranno avanti fino alla fine di novembre.

Indubbiamente una buona occasione per arricchire la propria ludoteca di giochi per Nintendo Switch a costi contenuti in occasione del Black Friday.