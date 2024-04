Nintendo eShop, ultimo giorno per i Saldi Blockbuster! Avete comprato questi giochi?

Oggi domenica 7 aprile terminano ufficialmente i Saldi Blockbuster del Nintendo eShop, che offrono l'opportunità di risparmiare un bel po' di soldi su alcuni dei videogiochi di maggior successo degli ultimi tempi, esclusive Nintendo incluse. Approfittatene prima che sia troppo tardi!

Sul Nintendo eShop ci sono saldi tutto l'anno, ma non capita spesso di trovare in sconto le esclusive della casa e i blockbuster più recenti. Mancano poche ore prima che svaniscano opportunità ghiotte come:

Animal Crossing New Horizons a 39,99 euro

EA Sports FC 24 a 17,99 euro

Hogwarts Legacy a 35,99 euro

Super Mario Odyssey a 39,99 euro

Prince of Persia: The Lost Crown a 29,99 euro

The Legend of Zelda: Link's Awakening a 39,99 euro

Batman: Trilogia Arkham a 34,74 euro

Persona Collection a 49,48 euro

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità a 39,99 euro

Bayonetta 3 a 39,99 euro

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon a 39,99 euro

Mario Strikers: Battle League Football a 39,99 euro

Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 19,79 euro

Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens Set a 14,99 euro

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 a 41,99 euro

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99 euro

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition a 23,99 euro

Xenoblade 2 a 39,99 euro

Diablo II Resurrected a 13,19 euro

Quelli citati sono solamente alcuni degli sconti in procinto di terminare nella giornata di oggi 7 aprile 2024, dunque se avete qualche spicciolo da parte e vi è venuta voglia di qualcosa di nuovo lasciate tutto quello che state facendo e fiondatevi sul Nintendo eShop per consultare la ricca selezione completa. Potete farlo dalla vostra Switch o, se vi torna più comodo, raggiungendo la pagina web dedicata ai Saldi Blockbuster dell'eShop... e non dite che non vi abbiamo avvisato!

