Nintendo eShop: Saldi Blockbuster al via con sconti su Mario, Zelda e tanti giochi Switch

Sono partiti ufficialmente i Saldi Blockbuster sul Nintendo eShop, con centinaia di giochi per Switch in offerta a prezzo speciale con sconti che arrivano fino al 75% sul prezzo di listino. Avete tempo fino al 3 ottobre per approfittare delle offerte autunnali di Nintendo.

Tra i giochi in promozione segnaliamo Super Mario Odyssey, Splatoon 2, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Persona 5 Strikers, Sonic Mania, DOOM Slayers Collection e Mortal Kombat 11, di seguito una panoramica dei principali sconti anche se come detto i titoli coinvolti sono centinaia, trovate l'elenco completo sul Nintendo eShop.

Super Mario Odyssey 33%

The Legend of Zelda Link's Awakening 33%

Splatoon 2 33%

51 Giochi Classici 30%

Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX 33%

Overcooked Special Edition 75%

The Witcher 3 Wild Hunt 40%

Sonic Mania 50%

Puyo Puyo Tetris 2 50%

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster 33%

Persona 5 Strikers 35%

Mortal Kombat 11 60%

LEGO DC Super-Villains 75%

DOOM Slayers Collection 40%

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea 80%

Rune Factory 4 Special 30%

Story of Seasons Friends of Mineral Town 40%

Shovel Knight Treasure Trove 25%

Ori and the Will of the Wisps 35%

Metro Last Light Redux 65%

Borderlands Legendary Collection 60%

BioShock The Collection 60%

Si tratta di una buona occasione per fare scorta di classici e giochi imperdibili da (ri)scoprire in queste fresce giornate d'inizio autunno, magari comodamente spaparanzati sul divano dopo una dura giornata di studio o di lavoro.