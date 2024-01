Nintendo eShop, Saldi di Capodanno a meno di 5 euro: basso costo, alto divertimento

Con la giornata di oggi sono finite ufficialmente le feste, ma di certo non il divertimento dalle parti di Nintendo Switch: infatti, sul Nintendo eShop sono iniziati i Saldi di Capodanno con mille giochi in sconto per tutti i videogiocatori, ed essi sono ancora lontani dalla loro conclusione. Siete alla ricerca di offerte a basso prezzo sull'eShop?

Allora questo è il posto che fa per voi. Abbiamo visto già quali sono i giochi da recuperare dal Nintendo eShop prima della fine delle feste, ma adesso è il tempo di scoprire i titoli in promozione che possono essere acquistati a meno di 5 euro dalle pagine del Nintendo eShop. Qui di seguito trovate un elenco parziale delle migliori promo attualmente in circolazione:

Professor Rubik's Brain Fitness passa da 39,99 euro a 2,67 euro;

Asterix & Obelix XXL 2 passa da 14,99 euro a 2,99 euro;

Among Us passa da 4,29 euro a 2,57 euro;

Gear.Club Unlimites 2 passa da 39,90 euro a 2,66 euro;

Nickelodeon All-Star Brawl passa da 49,99 euro a 4,99 euro;

My Universe - Fashion Boutique passa da 39,99 euro a 3,99 euro;

Alex Kidd in Miracle World DX passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Syberia 3 passa da 49,99 euro a 3,33 euro;

Classic Games passa da 14,99 euro a 4,49 euro;

Yooka Laylee passa da 39,99 euro a 3,99 euro;

Arkanoid Eternal Battle passa da 19,99 euro a 2,99 euro;

Spirit of the North passa da 20,99 euro a 4,19 euro;

Harvest Life + Castaway Paradise passa da 29,99 euro a 4,49 euro;

Namco Museum Archives Volume 1 passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

Syberia 1 & 2 passa da 34,99 euro a 3,99 euro;

Amnesia Collection passa da 27,99 euro a 4,19 euro.

Si conclude così la breve carrellata di giochi disponibili a meno di 5 euro sul Nintendo eShop. Siete interessati alle offerte messe a punto da Nintendo ad inizio anno per i propri videogiocatori?