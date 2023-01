Nintendo eShop, ultimo giorno per i Saldi di Capodanno! Gli sconti da non perdere

Tutte le cose belle devono finire, anche i Saldi di Capodanno del Nintendo eShop. Avviata sul finire del 2022 per dare il benvenuto al nuovo anno, l'iniziativa promozionale della casa di Kyoto è ormai prossima alla sua conclusione, dunque se non avete ancora attinto alle sue numerose offerte vi consigliamo di dare un'occhiata alla selezione prima che sia troppo tardi.

I Saldi di Capodanno del Nintendo eShop terminano oggi 8 gennaio 2023, dunque vi conviene sbrigarvi. Come abbiamo avuto già modo di vedere su queste pagine, le produzioni in offerta sono tantissime e adatte a tutti i palati. Tra le più invitanti figurano senza dubbio le offerte sulle esclusive per Nintendo Switch, che solitamente non scendono al di sotto della soglia dei 49,99 euro. In occasione dei Saldi di Capodanno, giochi come Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Party possono essere acquistati a 39,99 euro. A questi va ad aggiungersi Kirby's Dream Buffet, una raccolta di divertenti mini-giochi proposta a soli 10,49 euro.

Se non volete spendere così tanto, allora abbiamo per voi una selezione di giochi in offerta sul Nintendo eShop a meno di 10 euro. Tra questi segnaliamo Sonic Mania a 9,99 euro, Ori and the Blind Forest Definitive Edition a 7,49 euro, Ori an the Will of the Wisps a 7,49 euro l'uno, Little Nightmares Complete Edition a 6,99 euro, Call of Juarez Gunslinger a 7,99 euro, Wolfenstein II: The New Colossus a 5,99 euro, Bioshock The Collection a 9,99 euro, Dragon Ball FighterZ a 9,59 euro, One Piece Pirate Warriors 4 a 9,79 euro, Ni no Kuni La Maledizione della Strega Cinerea a 9,59 euro e Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 7,99 euro.

È possibile risparmiare ulteriormente grazie alla selezione dei giochi in sconto a meno di 5 euro, nella quale spiccano Limbo a 0,99 euro, Inside a 1,99 euro, Super Bomberman R a 4,49 euro, Gris a 4,24 euro, Florence a 1,99 euro, Unravel Two a 3,89 euro, Castlevania Anniversary Collection a 3,99 euro, Hob The Definitive Edition a 3,99 euro e Broforce a 2,99 euro.

Avete letteralmente l'imbarazzo della scelta, correte sul Nintendo eShop e - se trovate qualcosa di vostro interesse - approfittatene prima che sia troppo tardi. I Saldi di Capodanno terminano oggi 8 gennaio!