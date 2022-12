Nintendo eShop: al via i Saldi di Capodanno con sconti fino al 75%

Dopi i Saldi di Natale, sul Nintendo eShop sono partiti gli Sconti di Capodanno con migliaia di giochi per Switch in offerta, scontati fino al 75% sul prezzo di listino. Ecco le migliori occasioni di risparmio, per l'occasione vi suggeriamo una selezione di titoli assolutamente da non perdere.

Numerosi classici Nintendo sono in offerta a 39.99 euro l'uno tra cui Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Link's Awakening, da segnalare anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15.99 euro, Sonic Mania a 9.99 euro, Ori and the Will of the Wisps a 7.49 euro, Persona 5 Royal a 41.99 euro e Metro 2033 Redux a 4,99 euro.

Interessante a tal proposito anche la sezione con i giochi in sconto a meno di 5 euro, tra questi troviamo Overcooked! Special Edition a 1.99 euro, Worms Rumble a 1.49 euro, Asterix & Obelix XXL2 a 3.74 euro, Inside a 1.99 euro, Yooka-Laylee a 3.99 euro, Unravel Two a 3.89 euro, The Suicide of Rachel Foster a 1.99 euro, Limbo a soli 99 centesimi e Oxenfree a 1,99 euro.

Tutti gli sconti indicati sono validi fino al prossimo 8 gennaio, sul Nintendo eShop trovate la lista completa dei giochi in offerta, con oltre 3.000 titoli diversi.