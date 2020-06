Nintendo eShop: al via i Saldi Digital Days con sconti su 350 giochi Switch

I gestori del sito ufficiale di Nintendo confermano la partenza su eShop dei Saldi Digital Days, un'iniziativa promozionale che consentirà a tutti gli utenti Switch e 3DS di risparmiare sull'acquisto di centinaia di videogiochi.

La promozione lanciata dalla casa di Kyoto permette di accedere a uno sconto fino all'80% su più di 350 videogiochi per Nintendo Switch. Nell'offerta rientrano titoli come The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition (proposto a 41,99 euro), la Definitive Edition di Ori and the Blind Forest (13,99 euro), Diablo 3 Eternal Collection (29,99 euro) e Spyro Reignited Trilogy (19,99 euro). Diamo uno sguardo alla lista con i giochi messi in evidenza da Nintendo per questa importante sessione di Saldi su eShop:

Mario + Rabbids Kingdom Battle - da 39,99 € a 14,79 €

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition - da 59,99 € a 41,99 €

Golf Story - da 14,99 € a 7,49 €

Unravel Two - da 29,99 € a 7,49 €

Shovel Knight: Treasure Trove - da 39,99 € a 27,99 €

Two Point Hospital - da 39,99 € a 27,99 €

Rune Factory 4 Special - da 39,99 € a 27,99 €

Diablo III: Eternal Collection - da 59,99 € a 29,99 €

Overcooked! 2 - da 24,99 € a 14,99 €

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition - da 19,99 € a 13,99 €

Spyro Reignited Trilogy - da 39,99 € a 19,99 €

Terraria - da 29,99 € a 20,99 €

I Saldi Digital Days sono già attivi su Nintendo eShop di Switch e lo rimarranno fino alla sera di domenica 14 giugno 2020. In calce alla notizia trovate un link al sito dell'eShop con la lista completa dei giochi in sconto.