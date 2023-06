Nintendo eShop: al via i Saldi Estivi, ci sono oltre 1.500 giochi Switch in sconto!

Nintendo ha salutato l'arrivo della bella stagione come meglio non poteva, ovvero dando il via ai nuovi Saldi Estivi sul Nintendo eShop per offrire alla propria utenza la possibilità di giocare tanto spendendo poco. Ce n'è letteralmente per tutti i gusti!

I Saldi Estivi del Nintendo eShop offrono a tutti gli affezionati giocatori della casa di Kyoto la possibilità di risparmiare su una selezione di ben 1.500 giochi per Switch, esclusive incluse, con tagli di prezzo che sovente arrivano fino al 90%!

Qualche esempio? La pagina ufficiale dei Saldi Estivi del Nintendo eShop suggerisce prodotti del calibro di Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 29,99 euro invece di 59,99 euro, FIFA 23 Legacy Edition a 19,99 euro al posto di 39,99 euro, Hades a 12,49 euro anziché 24,99 euro, Persona 5 Royal a 35,99 euro invece di 59,99 euro, Cuphead a 13,99 euro in luogo dei 19,99 euro di listino e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99 euro anziché 39,99 euro. Non mancano inoltre titoli ancora più economici: nella sezione dei Giochi a meno di 5 euro trovano posto, ad esempio, Inside a 1,99 euro, Limbo a 0,99 euro, Yooka-Laylee a 3,99 euro, Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente a 2,99 euro e GRIS a 4,24 euro.

Questi appena elencati rappresentano solamente pochissime gocce dell'oceano di sconti offerti da Nintendo, dunque fiondatevi sull'eShop e scegliete i titoli che più vi aggradano. Attenzione però, non avrete molto tempo per pensarci, dal momento che i Saldi Estivi di Nintendo terminano nella giornata di giovedì 15 novembre! Affrettatevi!