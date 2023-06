Nintendo eShop Saldi Estivi: tre magiche avventure per Switch a meno di 4€

Nintendo ha concesso il bis per i Saldi Estivi dell'Eshop, spostando la scadenza al 25 giugno 2023 e aggiungendo tanti nuovi giochi. Una manna per il nostro appuntamento fisso della domenica, con il quale vi consigliamo di volta in volta gli affari, a nostro parere, più interessanti. Oggi abbiamo per voi tre magiche avventure a meno di 4 euro!

Brothers: A tale of Two Sons (3,74 euro)

Opera prima di Josef Fares, la cui fama si è poi consolidata con It Takes Two, Brothers: A tale of Two Sons è un'avventura commovente che permette di controllare contemporaneamente i due fratelli protagonisti con l'ausilio delle due levette analogiche.

La storia, che si dipana per circa tre ore attraverso delle evocative ambientazioni fantasy, è delicata e struggente, ed è intervallata da una serie di puzzle che sfruttano le peculiarità dei controlli richiedendo la gestione separata e/o sincrona delle movenze dei due ragazzi. Ne saprete di più leggendo la recensione di Brothers: A Tale of Two Sons per Switch.

Hob (3,99 euro)

Firmato dagli autori di Torchlight e Torchlight 2, Hob è un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo in decadenza dove un tempo magia e tecnologia coesistevano armoniosamente. Ad ergersi contro il male che minaccia di portarlo all'estinzione c'è un eroe silenzioso dotato di un portentoso braccio-guanto.

Il protagonista è l'unico in grado di fermare l'inesorabile avanzata della purulenta schiuma viola che infesta e avvelena la terra. A tal fine l'arto bionico rappresenta un preziosissimo alleato: in combattimento è in grado di sferrare potenti pugni e trasformarsi in scudo, mentre durante l'esplorazione consente di attivare meccanismi altrimenti inerti e raggiungere aree in precedenza fuori portata. Su Everyeye trovate la recensione di Hob.

Rispetto alle alte versioni, la Definitive Edition per Switch include il supporto alla vibrazione HD e al touch screen, opzioni aggiuntive per il controllo della telecamera, menù semplificati e una campagna rielaborata.

The Gardens Between (3,19 euro)

The Gardens Between una surreale avventura che ha per protagonisti Arina e Frendt, una ragazza e un ragazzo uniti da un forte legame di amicizia. Lei è testarda e caparbia, lui fin troppo saggio per la sua età. I due si ritrovano su una serie di vivaci isolotti-giardino che sembrano usciti da un sogno, traboccanti di oggetti quotidiani che appartengono alla loro infanzia.

In questo gioco, in ogni caso, non controllate i personaggi, bensì il tempo, con l'obiettivo di risolvere degli enigmi e accompagnarli alla scoperta dei loro ricordi. Sulle nostre pagine non manca neppure la recensione di The Gardens Between.

Cossa ne pensate dei nostri consigli? Avete qualche suggerimento da dare al resto della comunità di Everyeye? Allora dateci dentro con i commenti!