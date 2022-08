Nintendo eShop, al via i saldi sui giochi multiplayer: sconti fino all'80%!

Nintendo ha rinnovato la sua selezione di offerte sull'eShop lanciando i nuovi "Saldi Sfide Multiplayer", tutti dedicati ai videogiochi per Switch dotati di una spiccata propensione per il gioco in compagnia, sia online che in locale, sia cooperativo che competitivo. Scopriamo assieme la selezione dei prodotti a prezzo scontato.

Tra i videogiochi messi in evidenza da Nintendo troviamo Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 39,99 euro, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 44,99 euro, Among Us a 3 euro tondi tondi, Super Mario Party a 39,99 euro, Just Dance 2022 a 25,19 euro, Monster Hunter Rise a 29,99 euro, New Super Mario Bros. U Deluxe a 39,99 euro, Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition a 3,99 euro, Tetris Effect Connected a 23,99euro, Diablo 3 Eternal Collection a 29,99 euro e WarioWare: Get It Together! a 24,99 euro.

Spulciando nel catalogo, abbiamo trovato anche altri giochi come FIFA 22 Legacy Edition a soli 9,99 euro (dopotutto, il 30 settembre esce FIFA 23, sempre in edizione Legacy), God Eater 3 a 8,39 euro, Need For Speed Hot Pursuit Remastered a 7,99 euro, Unravel Two a 5,09 euro, Streets of Rage 4 a 12,49 euro e Super Bomberman R a 4,49 euro.

Per ulteriori dettagli vi consigliamo di dirigervi sulla pagina dedicata ai saldi nel Nintendo eShop. La promozione Sfide Multiplayer rimarrà attiva fino al 14 agosto, dunque, se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne quanto prima!