Nintendo eShop: al via i Saldi Indie World, sconti fino al 65% sui giochi Switch

Dopo la messa in onda del Nintendo Indie World Showcase, la casa di Kyoto ha anche lanciato sul Nintendo eShop una promozione a tema, dedicata quindi alle produzioni indipendenti attualmente disponibili su Switch.

Tra i protagonisti dei Saldi Indie World ci sono anche alcuni dei giochi presentati nella giornata di ieri. Raji: An ancient Epic è proposto a 22,49 euro invece di 24,99 euro, Takeshi e Hiroshi a 7,19 euro invece di 7,99 euro, Manifold Garden a 16,19 euro anziché 17,99 euro, A Short Hike a 6,29 euro al posto di 6,99 euro ed Evergate a 16,99 euro invece di 19,99 euro.

Gli sconti non terminano affatto qui, poiché è possibile acquistare a prezzo scontato anche numerose produzioni indipendenti già lanciate in passato, come Streets of Rage 4 a 21,24 euro, Torchlight 2 a 11,99 euro, Iconoclasts a 9,99 euro, Ori and the Blind Forest: Definitive Edition a 13,99 euro, Hotline Miami Collection a 8,74 euro, Goat Simulator a 7,49 euro, Blossom Tales: The Sleeping King a 7,49 euro ed Exit the Gungeon a 6,99 euro.

Potete consultare la lista con tutti i prodotti in evidenza dirigendovi sul portale ufficiale di Indie World. Avete tempo fino al prossimo 30 agosto per approfittare di questi sconti.