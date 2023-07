Nintendo eShop, è tempo di saldi: Mario + Rabbids, Octopath Traveler 2 e tante offerte

Di occasioni per acquistare giochi su Nintendo eShop per divertirsi su Switch spendendo poco ve ne sono diverse e, pur avvicinandosi sempre di più alla loro fine, le vacanze estive hanno ancora in serbo alcune promozioni di spessore per i propri utenti: Nintendo eShop ha dato il via ai saldi, con delle offerte che fanno gola ai giocatori.

Tra i titoli attualmente in promozione troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle, Toki, Final Fantasy VII, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, Moonlighter e tanto altro ancora. Neanche il tempo di vedere insieme a voi alcuni giochi Switch a soli due euro che non potete lasciarvi sfuggire che già si parla di altre promozioni. Siete pronti a cercare e trovare l'avventura perfetta per voi in questo momento?

Mario + Rabbids Kingdom Battle passa da 39,99 euro a 13,99 euro;

Toki passa da 14,90 euro a 0,99 euro;

Final FAntasy VII passa da 15,99 euro a 7,99 euro;

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition passa da 29,99 euro a 11,99 euro;

WRC 10 FIA World Rally Championship passa da 49,99 euro a 4,99 euro;

Star Ocean First Departure R passa da 20,99 euro a 8,39 euro;

Moonlighter passa da 24,99 euro a 3,74 euro;

Final Fantasy IX passa da 20,99 euro a 10,49 euro;

Overcooked 2 passa da 16,99 euro a 6,79 euro;

Call of Juarez: Gunslinger passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Final Fantasy VIII Remastered passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Inside passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

Jurassic World Evolution: Complete Edition passa da 59,99 euro a 20,99 euro;

LEGO 2K Drive passa da 59,99 euro a 47,99 euro;

Nier Automata The End of YoRHa Edition passa da 39,99 euro a 29,99 euro;

Dragon Quest passa da 4,99 euro a 3,24 euro;

Children of Morta passa da 21,99 euro a 5,49 euro;

Tactis Ogre: Reborm passa da 49,99 euro a 29,99 euro;

Untitled Goose Game passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Octopath Traveler II passa da 59,99 euro a 44,99 euro;

Harvestella passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Cooked All You Can Eat passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Moving Out passa da 24,99 euro a 6,24 euro.

Le pagine dell'eShop sono ricche di offerte, ma qual è quella che più vi interessa o vi ha incuriosito? È tempo di ricercare il gioco migliore da provare in occasione di una rovente estate all'insegna del divertimento videoludico e non solo.