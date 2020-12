Nintendo eShop: al via i saldi di Natale, ci sono anche giochi a meno di 5 euro

Come anticipato questa mattina, per celebrare le festività natalizie Nintendo ha ufficialmente dato il via ad una nuova ondata di promozioni sull'eShop di Switch, grazie alla quale si possono acquistare numerosi titoli in forte sconto.

Ecco di seguito alcuni dei titoli in promozione:

Moto Racer 4: 0,99 euro (prezzo originale: 14,90 euro)

Gear.Club Unlimited: 2,98 euro (prezzo originale: 14,90 euro)

V-Rally 4: 12,49 euro (prezzo originale: 49,99 euro)

Children of Morta: 10,99 euro (prezzo originale: 21,99 euro)

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry: 7,99 euro (prezzo originale: 39,99 euro)

For The King: 8,49 euro (prezzo originale: 24,99 euro)

Snake Pass: 4,99 euro (prezzo originale: 19,99 euro)

MotoGP 18: 5,99 euro (prezzo originale: 29,99 euro)

The Flame in the Flood Complete Edition: 3,74 euro (prezzo originale: 14,99 euro)

Syberia: 2,98 euro (prezzo originale: 14,90 euro)

Syberia 3: 9,99 euro (prezzo originale: 49,99 euro)

Peaky Blinders Mastermind: 16,74 euro (prezzo originale: 24,99 euro)

Cloudpunk: 17,49 euro (prezzo originale: 14,90 euro)

Se volete scoprire l'elenco completo dei prodotti acquistabili ad un prezzo di favore, potete visitare la pagina ufficiale della promozione e consultare la lista.