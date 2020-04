Nintendo eShop: al via i saldi di Primavera con sconti sui migliori giochi Switch

Come promesso, oggi 2 aprile Nintendo ha lanciato sull'eShop i Saldi Primavera, con sconti che arrivano fino all'80% sui migliori giochi per Nintendo Switch.

In offerta ci sono più di 300 giochi facenti parte del catalogo della console ibrida, dalle esclusive fino ad arrivare ai più celebri titoli terze parti. Tra i tanti, segnaliamo Mario + Rabbids Kingdom Battle a 9,99 euro, Diablo 3: Eternal Collection a 29,99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 19,99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 19,99 euro, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition a 41,99 euro, Sonic Mania a 13,99 euro, Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition a 34,99 euro, Darksiders II Deathinitive Edition a 17,99 euro, Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 20,09 euro, Hellblade Senua's Sacrifice a 14,99 euro e Mortal Kombat 11 a 27,99 euro. Potete consultare la lista completa dei giochi in sconto direttamente dalla vostra console oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi sul sito web del Nintendo eShop.

Le buone notizie non finiscono qui. Nintendo ha già fatto sapere che alle ore 15:00 del 9 aprile espanderà ulteriormente la selezione aggiungendo altri giochi sconti, tra i quali figureranno The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Kirby Star Allies. I saldi di primavera del Nintendo eShop proseguiranno fino al 19 aprile.