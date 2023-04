Nintendo eShop: al via i Saldi di Super Mario per il lancio del film!

L'attesa per il film di Super Mario Bros si fa sempre più spasmodica e Nintendo, in vista del grande evento, invita la community di Switch a unirsi ai festeggiamenti per la premiere del kolossal cinematografico di Illumination risparmiando sull'acquisto di tanti videogiochi dell'idraulico baffuto con i Saldi eShop di Super Mario.

La nuova promozione che la casa di Kyoto si appresta a lanciare su eShop darà modo a tutti gli appassionati di risparmiare sull'acquisto di una vasta gamma di titoli di Super Mario. La prima tornata di sconti avrà ufficialmente inizio alle ore 10:00 italiane di mercoledì 5 aprile. La seconda ondata di videogiochi di Super Mario in sconto su Nintendo eShop partirà il 20 aprile, per poi terminare il 4 maggio con la conclusione dei Saldi di Super Mario.

In attesa di sfogliare la lista dei videogiochi per Nintendo Switch che saranno in sconto su Nintendo eShop dal 5 aprile, vi ricordiamo che Everyeye terrà una maratona su Twitch per il lancio del film di Super Mario Bros. Dalle ore 15:00 alle 21:00 di martedì 4 aprile, la nostra redazione ripercorrerà le gesta dell'iconico eroe nintendiano esplorando i pianeti di Super Mario Galaxy, andando a caccia di lune in Super Mario Odyssey e dando libero sfogo alla creatività con i livelli di Super Mario Maker 2.