Nintendo eShop, iniziano i Saldi! Tre giochi da comprare a meno di 10 euro

Per addolcire il rientro a lavoro e il ritorno sui libri Nintendo ha lanciato i nuovi Saldi del Nintendo eShop, che prevedono sconti fino al 75& su centinaia e centinaia di giochi. Potete consultare la selezione completa a questo indirizzo, tuttavia ci teniamo a consigliarvi questi tre giochi a meno di dieci euro.

Bioshock The Collection a 9,99 euro

La Collection di Bioshock è un affare per più di un motivo. Tanto per cominciare, include ben tre giochi e tutti i DLC della serie. Oltre a Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinte, offre anche le espansioni narrative Minerva's Den del secondo capitolo e Burial at Sea Parte 1 & 2 di Infinite, dunque a livello economico è un affare incredibile.

Il motivo principale per cui la consigliamo è in ogni caso l'elevata qualità dell'esperienza. Il primo Bioshock, in particolare, è una vera e propria miliare della storia dei videogiochi, con un'ambientazione e un villain semplicemente iconici. Bioshock 2 ha proseguito sul solco tracciato dal predecessore, mentre a Infinite va il pregio d'aver rivoluzionato la saga spostandosi dalle profondità marine ai cieli immensi. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Bioshock The Collection per Nintendo Switch, inoltre tra le nostre pagine trovate anche la classifica dal peggiore al migliore Bioshock.

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea a 9,59 euro

Agli amanti dei videogiochi di ruolo alla giapponese e dell'estetica delle produzioni animate dello Studio Ghibli consigliamo Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea, un delizioso titolo che racconta la storia di Oliver, un ragazzo che viaggia in un altro mondo nel tentativo di riportare in vita la madre perduta in un tragico incidente.

Lo Studio Ghibli ha curato la sceneggiatura e i disegni delle stupende scene animate, mentre al leggendario Joe Hisashi vanno i crediti della colonna sonora. Accompagnati dal fedele aiutante Lucciconio (sottotitolato in dialetto romano), sarete chiamati ad attraversare terre meravigliose domando i famigli e sconfiggendo insidiosi nemici con un sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale ed elementi tattici a turni. Leggete la nostra recensione di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea.

Dragon Ball FighterZ a 9,59 euro

Se siete appassionati di Dragon Ball (chi non lo è) e avete voglia di cimentarvi in un picchiaduro tecnico e stratificato, facile da apprendere ma difficile da padroneggiare, allora i ragazzi di Arc System Works hanno ciò che fa al caso vostro: Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro rispettoso dell'opera creata da Akira Toriyama, meraviglioso sia da guardare che da giocare. Il gameplay è incentrato su battaglie 3 contro 3 che prevedono un'oculata composizione della squadra e scambi tra lottatori tempestivi. La Modalità Storia vede la partecipazione di Androide 21, un personaggio inedito creato sotto la supervisione di Akira Toriyama in persona. La versione per Nintendo Switch offre anche dei comandi semplificati che permettono di giocare con un solo Joy-Con. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ per Switch.

I nuovi Saldi del Nintendo eShop terminano il 10 settembre, dunque non pensateci troppo e comprate i giochi di vostro interesse il prima possibile!