Nintendo eShop Sconti: 3€ è il massimo che dovrete spendere per questi fantastici giochi

I saldi del Black Friday del Nintendo eShop sono belli che andati, ma sul negozio digitale di Switch le offerte sono all'ordine del giorno. Spulciando lo sterminato catalogo abbiamo pescato tre giochi in vendita a meno di 3 euro che meritano tutta la vostra attenzione.

Arise: A Simple Story - Definitive Edition a 2,99 euro

Arise: A Simple Story è un toccante gioco d'avventura che racconta la storia di un anziano che vaga tra le stanze dei suoi ricordi. Tra gioie incontenibili e dolori insopportabili, il tempo svolge un ruolo di primaria importanza dello svolgimento del gameplay. Potete trasformare un tronco in caduta libera in un ponte, velocizzare l'accumulo di neve per rendere più dolci i pendii o modificare la posizione del sole per illuminare percorsi normalmente celati al buio. Arise: A Simple Story può anche essere condiviso con un compagno grazie alla co-op in locale che affida ad un giocatore il controllo del protagonista e all'altro il fluire del tempo.

La Definitive Edition per Nintendo Switch, oltre all'artbook e alla colonna sonora originale, include anche contenuti esclusivi come la Modalità Foto e il supporto al giroscopio.

Thomas Was Alone a 1,99 euro

Pietra miliare dello sviluppo indipendente, Thomas War Alone ha parecchi anni sulle spalle ma conserva il suo fascino intatto ancora oggi. Oltre ad essere un platform 2D di spessore, l'opera prima di Mike Bithell è anche e soprattutto un'intelligente riflessione sul valore dell'amicizia, della collaborazione e delle ambizioni. Thomas Was Alone tratteggia con estrema efficacia un gruppo di rettangolini diversi nella forma, nel colore e nella personalità facendoli prendere letteralmente vita. Queste intelligenze artificiali senzienti (una tematica di grande attualità oggi più che mai) avanzano nei livelli sfruttando le proprie capacità distintive e interrogandosi sulla loro natura, il tutto mentre vengono accompagnate da una voce narrante che si prodiga in riflessioni tutt'altro che scontate.

Velocity 2X a 2,99 euro

In attesa del suo successore spirituale (parliamo di Ikaro: Will Not Die annunciato all'Xbox Partner Preview di ottobre) potete rispolverare quel piccolo gioiellino di Velocity 2X, un action 2D che alterna meccaniche da vertical shooter e scrolling platform dando vita ad un'unica e frenetica esperienza di gioco. Finita nelle grinfie di una razza aliena ostile, la tenente Kai Tana deve sfruttare i propri riflessi fulminei e il potere di teletrasporto del Jet Quarp per liberare gli altri prigionieri e trovare una via di fuga. Velocity 2X è un vero piacere da giocare, capace com'è di spingere alla continua ricerca dell'automiglioramento.