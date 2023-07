Nintendo eShop Sconti: 3 giochi Switch a soli 2 euro che non potete lasciarvi sfuggire

I Saldi Estivi sono finiti da un pezzo, ma per fortuna il Nintendo eShop non ci ha lasciatia secco di offerte. Se state cercando qualche pretesto per svagarvi in questo caldissimo mese di luglio, sappiate che ci sono tre interessanti videogiochi in vendita ad appena 2 euro l'uno. Curiosi di sapere di quali stiamo parlando? Continuate a leggere!

Oxenfree a 1,99 euro

Anche se Oxenfree 2, in uscita tra pochi giorni, racconterà una storia a sé stante, consigliamo a tutti coloro che non ci hanno mai giocato di recuperare anche il primo Oxenfree, una complessa avventura paranormale a scorrimento laterale meritatamente acclamata dalla critica.

Questo thriller sovrannaturale racconta la storia di un gruppo di amici che, senza volerlo, ha aperto un passaggio spettrale e liberato delle creature sinistre. Nei panni di Alex, un adolescente ribelle, potete affrontare la situazione agendo come meglio credete, plasmando la storia con le vostre scelte e influenzando il destino dei personaggi mediante un sistema di dialoghi profondo e sfaccettato.

Oxenfree supporta la lingua italiana (lo specifichiamo poiché la prima versione del gioco, risalente al 2016, era sprovvista del supporto), inoltre su Nintendo Switch può essere giocato sia con il controller sia in modalità touch screen.

This War of Mine: Complete Edition a 1,99 euro

Agli amanti di gestionali e survival game consigliamo caldamente This War of Mine, un gioco di sopravvivenza a scorrimento laterale che racconta la guerra attraverso gli occhi di un gruppo di civili costretti a sopravvivere nella Sarajevo sotto assedio degli anni '90.

La progressione è scandita dall'alternarsi del giorno e della notte: durante le ore diurne siete chiamati ad amministrare il gruppo e gestire le scorte, mentre con il favore del buio vi tocca andare in esplorazione alla ricerca di risorse preziose, in quello che diventa a tutti gli effetti un gioco stealth 2.5D. Alla luce di questa dualità, l'opera di 11 bit studios è in grado sia di appassionare i fan del genere gestionale, sia di incuriosire i sostenitori delle dinamiche stealth.

La Complete Edition include, oltre al gioco base, anche l'Anniversary Edition Update (con nuovi personaggi, nuove ambientazioni e un finale aggiuntivo), la raccolta This War of Mine Stories (con tre storie ambientate nella città del gioco) e soprattutto il DLC The Little Ones, che mediante l'introduzione dei bambini induce ulteriori riflessioni sulla crudeltà della guerra e amplia nuove variabili di gameplay.

AER Memories of Old a 1,99 euro

AER Memories of Old è un'avventura colorata dallo stile minimalista che attribuisce grande importanza all'atmosfera, all'estetica e al piacere della scoperta.

In una dimensione abbandonata dalle divinità, la terra è stata distrutta e frammentata in isole volanti. Nei panni di una delle ultime creature metamorfiche rimaste, siete dunque chiamati ad esplorare i cieli sconfinati e le antiche rovine alla scoperta di un modo per salvare la realtà. Il protagonista del gioco può trasformarsi in ogni momento in un uccello per muoversi rapidamente nel mondo di gioco e andare alla scoperta di misteri, enigmi e templi.

Il livello di sfida è piuttosto basso, ma le finalità di AER Memories of Old sono ben altre. Compratelo ad occhi chiusi se avete voglia di perdervi per qualche ora in un mondo nuovo mettendo da parte la vita di tutti i giorni.

Avete adocchiato qualche altro affare? Fatecelo sapere nei commenti!