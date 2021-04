Nintendo eShop Sconti: 5 giochi in offerta a metà prezzo da non perdere

Nintendo ha dato il via ad una nuova, ricca campagna promozionale sul suo eShop, che include centinaia e centinaia di giochi per Switch in sconto. Oltre alle Grandi Offerte Multiplayer, propone anche altri saldi a tema, come ad esempio quelli dedicati ai titoli Bethesda, Activision, Ubisoft e WB Games. Ecco 5 giochi che non dovreste farvi scappare.

Cominciamo segnalandovi immediatamente DOOM Eternal, acquistabile a 29,99 euro anziché 59,99 euro. L'ultimo capitolo della saga demonica è arrivato su Nintendo Switch con un porting di Panic Button lo scorso mese di dicembre, esclusivamente in digitale, di conseguenza questa è la prima volta che viene scontato. Se siete in astinenza da Zelda: Breath of the Wild e vi piacciono gli action RPG, allora vi consigliamo di acquistare Immortals Fenyx Rising, offerto a 29,99 euro invece di 59,99 euro.

Cambiamo genere e scendiamo di prezzo proponendo agli amanti delle corse Crash Team Racing: Nitro-Fueled, riedizione espansa e abbellita del leggendario CTR in sconto a 19,99 euro anziché 39,99 euro. A chi cerca un'esperienza platform consigliamo invece Spyro Reignited Trilogy a 19,99 euro invece di 39,99 euro, raccolta contenete le versioni aggiornate dei capitoli della trilogia originale sviluppata da Insomniac Games. Infine, una strizzata agli appassionati di multiplayer con Overwatch: Legendary Edition, proposto a 19,99 euro al posto di 39,99 euro.

Vi consigliamo di consultare il Nintendo eShop per scoprire l'intera selezione di giochi in saldo. Inoltre, non esitate a scriverci un commento se volete condividere con noi e con il resto della comunità i vostri consigli sui giochi da acquistare in sconto sull'eShop.