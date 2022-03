Nintendo eShop Sconti: 5 grandi giochi da acquistare a meno di 5 euro

Avete voglia di qualcosa di nuovo ma non volete spendere una fortuna? Siete fortunati, poiché sul Nintendo eShop è appena partita una nuova promozione sugli indie! I giochi in sconto una marea, ma tra di essi ne abbiamo individuato alcuni tanto economici quanto imperdibili: ecco a voi 5 giochi a meno di 5 euro da non perdere.

Il fiore all'occhiello della promozione è sicuramente Hades, una delle più grandi sorprese degli ultimi anni che viene venduto a 16,24 euro invece di 24,99 euro. Se il vostro budget è ridotto, vi consigliamo allora di puntare sugli altri giochi di Supergiant Games, ossia gli altrettanto validi Bastion a 2,49 euro e Transistor a 3,35 euro: il primo è un RGP d'azione, il secondo un RPG strategico a turni, ma entrambi sono accomunati da un sublime stile artistico e da una narrazione dall'atmosfera evocativa.

Se sentite il bisogno di un po' di sano divertimento ignorante a base di testosterone e pallottole, allora portiamo alla vostra attenzione Broforce a 3,74 euro, una parodia pixellata del cinema d'azione muscolare americano degli anni '80 e '90, dotato tra l'altro di un gameplay assuefacente. Cambiamo totalmente genere passando a Gone Home a 4,49 euro, apprezzata avventura interattiva che vi porta alla scoperta di una casa dall’apparenza normale per scoprire la storia delle persone che ci vivono. Il nostro ultimo consiglio ricade su Florence a 1,99 euro, un piccolo gioiellino narrativo che permette di vivere ogni momento della relazione tra Florence e Krish attraverso una serie di vignette da graphic novel e mini-giochi.

Se desiderate altri consigli o avete voglia di condividere i vostri, non esitate a partecipare alla discussione utilizzando il campo dei commenti in calce a questa notizia.