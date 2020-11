Nintendo eShop: al via gli sconti del Black Friday e Cyber Monday sui giochi Switch

Nintendo presenta i Cyber Deals in occasione del Black Friday, una selezione di sconti digitali sui migliori giochi per Switch in vendita su eShop. Le offerte sono valide fino al 2 dicembre, nel momento in cui scriviamo non sono ancora attive sullo store europeo ma dovrebbero arrivare da noi con il consueto aggiornamento settimanale del giovedì.

Tra i giochi in promozione troviamo Hades, Super Mario Party, Xenoblade Chronicles 2, DOOM, Diablo III Eternal Collection, Just Dance 2021, The Wonderful 101 Remastered e tantissimi altri titoli, di seguito alcuni dei giochi più interessanti con la relativa percentuale di sconto:

Sconti Nintendo Black Friday 2020

Borderlands Game of the Year Edition 40%

The Legend of Zelda Link's Awakening 33%

Cuphead 25%

Xenoblade Chronicles 2 33%

Xenoblade Chronicles 2 Torna the Golden Country 33%

Hades 20%

Super Mario Party 33%

Just Dance 2021 40%

The Elder Scrolls V Skyrim 50%

Diablo III Eternal Collection 50%

Dark Souls Remastered 50%

DOOM 50%

Monster Hunter Generations Ultimate 60%

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers 50%

The Jackbox Party Pack 7 20%

Wolfenstein II The New Colossus 50%

The Outer Worlds 50%

Two Point Hospital 50%

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore 33%

The Last Campfire 30%

Catherine Full Body 40%

Burnout Paradise Remastered 40%

New Super Lucky’s Tale 30%

SNK Heroines: Tag Team Frenzy 40%

Knights and Bikes 25%

Sushi Striker: The Way of Sushido 50%

The Long Dark 33%

Travis Strikes Again: No More Heroes 50%

The Wonderful 101 Remastered 32%

Castle Crashers Remastered 40%

Terraria 50%

Slay the Spire 40%

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch 70%

Shantae and the Pirate’s Curse 50%

Crash Team Racing Nitro-Fueled 49%

Mortal Kombat 11 70%

Divinity Original Sin 2 Definitive Edition 30%

Fe 75%

Shovel Knight Treasure Trove 50%

Bloodstained Curse of the Moon 2 35%

Coffee Talk 25%

Superliminal 30%

Come detto in apertura le offerte arriveranno in Europa nelle prossime ore, giusto in tempo per il Black Friday 2020 che quest'anno cade venerdì 27 novembre. Iniziate a preparare i fondi nel portafoglio per poter procedere con gli acquisti. Avete già deciso cosa comprare?