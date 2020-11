Nintendo eShop: finalmente al via gli sconti del Black Friday sui giochi Switch

A partire dalle 15:00 (ora italiana) di giovedì 26 novembre prendono ufficialmente il via le Cyber Offerte autunnali del Nintendo eShop, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday. Siete pronti per fare incetta di giochi Switch a prezzi scontati?

L'elenco completi dei giochi in offerta sarà visibile solamente quando la promozione partirà ufficialmente, nel frattempo Nintendo ha diffuso una piccola anteprima dei giochi scontati.

Black Friday Nintendo: sconti e e offerte

The Legend of Zelda: Link's Awakening - 33%

Xenoblade Chronicles Definitive Edition - 33%

Xenoblade Chronicles 2 - 33%

Fire Emblem Three Houses - 33%

Mortal Kombat 11 - 60%

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition - 30%

Spyro Reignited Trilogy - 49%

Crash Team Racing Nitro-Fueled - 49%

Metro 2033 Redux - 50%

Diablo III Eternal Collection - 50%

Atelier Ryza Ever Darkenss and the Secret Hideout - 30%

The Wonderful 101 Remastered - 32%

Donkey Kong Country Tropical Freeze - 33%

Astral Chain Nintendo - 33%

The Elder Scrolls V Skyrim - 50%

Dark Souls Remastered - 50%

Dragon Ball FighterZ - 84%

Tales of Vesperia Definitive Edition - 75%

The Outer Worlds - 50%

Borderlands Legendary Collection - 40%

BioShock The Collection - 40%

Sid Meier’s Civilization VI - 50%

Le Cyber Offerte Nintendo per il Black Friday 2020 termineranno alle 23:59 di giovedì 3 dicembre, avete tutto il tempo quindi per ricaricare il vostro portafoglio virtuale e procedere con gli acquisti. Avete già deciso cosa comprare?