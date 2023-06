Nintendo eShop: gli sconti estivi continuano con tanti altri giochi in offerta

Continuano i saldi estivi del Nintendo eShop, nelle ultime ore la casa di Kyoto ha aggiunto al catalogo tanti altri giochi in offerta per un totale di oltre 1.500 titoli in saldo fino al 25 giugno 2023. Ecco le migliori offerte per risparmiare.

Tra i giochi in sconto segnaliamo Kirby E La Terra Perduta a 39.99 euro, FIFA 23 Legacy Edition a 19.99 euro, Xenoblade Chronicles 3 a 39.99 euro, The Elder Scrolls V Skyrim a 23.99 euro, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a 29.99 euro, Kirby's Dream Buffet a 9.99 euro, Dark Souls Remastered a 19.99 euro, Monster Hunter Rise a 15.99 euro, Diablo II Resurrected a partire da 13,19 euro e Astral Chain a 39,99 euro.

E ancora, Mario + Rabbids Sparks of Hope a 29.99 euro, NBA 2K23 a partire da 7.49 euro, LEGO Harry Potter Collection a 19.99 euro, LEGO Marvel Super Heroes a 7.99 euro, Hades a 12.49 euro, LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker a partire da 23,99 euro e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99 euro.

Infine, Street Fighter 30th Anniversary Collection a 9.89 euro, Cuphead a 13.99 euro, LEGO City Undercover a 8.99 euro, Unravel Two a 5.09 euro e Immortal Fenyx Rising di Ubisoft a 11,99 euro.