Nintendo eShop: al via gli sconti di febbraio con centinaia di giochi Switch in offerta

Come promesso, il Festival di febbraio sul Nintendo eShop prende il via oggi, giovedì 10 febbraio, con una selezione di oltre 1.000 giochi per Nintendo Switch in vendita a prezzo ridotto, scontati fino al 75% solamente per un periodo di tempo limitato.

Nintendo offre sconti fino al 75% su giochi single player, multiplayer, produzioni indipendenti, giochi AAA e AA, esclusive e titoli terze parti. Qualche nome? E' presto detto:

Mario Kart 8 Deluxe - 39.99 euro

The Legend of Zelda Link's Awakening - 39.99 euro

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin - 39.99 euro

Xenoblade Chronicles 2 - 39.99 euro

Splatoon 2 - 39.99 euro

Life is Strange True Colors - 44.99 euro

Octopath Traveler - 29.99 euro

Mario + Rabbids Kingdom Battle - 9.99 euro

The Great Ace Attorney Chronicles - 29.99 euro

Chiaramente questa lista non può essere esaustiva dal momento che i giochi in sconto sono oltre 1.000, vi rimandiamo alla pagina del Festival di febbraio su Nintendo eShop per una panoramica completa ed i prezzi aggiornati. Si tratta di una buona occasione per rimpolpare la propria ludoteca con nuovi giochi per Nintendo Switch scegliendo tra i grandi campioni d'incassi e i giochi indipendenti più popolari e amati. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti